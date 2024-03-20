Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой 20 марта

Утром 20 марта в Нижнем Новгороде произошло ДТП с маршруткой Т-31. Об этом сообщает УГИБДД по региону.
Около 7.10 в районе дома 141 на улице Ванеева водитель ПАЗика не справился с управлением и врезался в столб, перегородив полторы полосы. В результате пострадали три пассажира автобуса и водитель, на сторону которого пришелся удар.
Обстоятельства аварии сейчас выясняются.
Прокуратура Нижегородской области даст оценку исполнению законодательства при перевозке пассажиров.
Ранее в Нижнем Новгороде в ДТП с участием машины скорой помощи и легковушки пострадали два медика.