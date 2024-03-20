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Как будет отбывать наказание Самат Абиш

Где находится Самат Абиш, и как он будет отбывать наказание, рассказал глава МВД Ержан Саденов 20 марта, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Министр внутренних дел в кулуарах Мажилиса заявил, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится на пробационном контроле.

«Вопрос по поводу приговора нужно задавать судьям. Он находится по месту проживания и будет процедуры соответствующие проходить. Процедура — пробационный контроль. Там в приговоре все это указано — он не должен покидать страну, находиться по месту жительства».

сказал Саденов.

Накануне, 19 марта, ряд СМИ со ссылкой на депутата сообщили, что Абишу вынесли приговор: 8 лет условно. В суде информацию пока не подтвердили.

17 января 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Самата Абиша от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК.

5 января 2023 года генпрокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что Самат Абиш проходит по делу о январских беспорядках только как свидетель. Однако 19 сентября стало известно, что в отношении Самата Абиша начато досудебное расследование по факту превышения власти и должностных полномочий во время «январских событий».

15 января 2024 года стало известно, что расследование дела в отношении Самата Абиша завершили и дело передали в суд.