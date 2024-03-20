Контрабанду на 670 миллионов нашли в ЗКО (видео)

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО совместно с батальоном патрульной полиции на автодороге Уральск — Бузулук остановили два большегруза Volvo.
«В одной из машин были обнаружены 1348 коробок с сыром, по подложным документам они перевозились как соль. Примерная стоимость сыра составляет 320 млн тенге», — отметили в МВД.
В другом грузовике обнаружили 1755 коробок с сигаретами марки Milano без акцизных марок, а это 87 755 блоков. Они были изъяты. По данным полиции, по подложным документам сигареты перевозились как трубы.
Примерная стоимость изъятых сигарет составляет более 350 млн тенге.
«Подозреваемые с контрабандным товаром намеревались пересечь государственную границу», — пояснили в МВД.
Предварительная общая сумма изъятого товара составила 670 млн тенге.
По факту контрабанды изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено, возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.