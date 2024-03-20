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Житель Челябинской области спас из горящего дома трех детей

Житель Челябинской области спас из горящего дома трех детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на МЧС региона.

Сообщается, что 16 марта в деревне Камышевка загорелся частный дом. Проходя мимо, местный житель заметил, что на кровле дома появилось пятно, увеличивающееся в размере, а также небольшой дым. Предположив, что данное пятно образовалось из-за пламени огня, Сергей вызвал пожарную охрану и побежал во двор данного дома.

Двери дома были заперты изнутри и их никто не открывал. Сергей понял, что в доме кто-то находится и начал выламывать входную дверь подручными средствами. В доме были трое несовершеннолетних детей, которые в момент пожара спали. Родители детей в этот момент были на работе. Сергей скомандовал детям выходить на улицу на свежий воздух.

По прибытии пожарного подразделения происходило возгорание кровли дома, горение было ликвидировано в минимальные сроки. В результате пожара, причиной которого послужило замыкание электропроводки, уничтожена кровля по всей площади дома.

пожары