Житель Челябинской области спас из горящего дома трех детей

Сообщается, что 16 марта в деревне Камышевка загорелся частный дом. Проходя мимо, местный житель заметил, что на кровле дома появилось пятно, увеличивающееся в размере, а также небольшой дым. Предположив, что данное пятно образовалось из-за пламени огня, Сергей вызвал пожарную охрану и побежал во двор данного дома.
Двери дома были заперты изнутри и их никто не открывал. Сергей понял, что в доме кто-то находится и начал выламывать входную дверь подручными средствами. В доме были трое несовершеннолетних детей, которые в момент пожара спали. Родители детей в этот момент были на работе. Сергей скомандовал детям выходить на улицу на свежий воздух.
По прибытии пожарного подразделения происходило возгорание кровли дома, горение было ликвидировано в минимальные сроки. В результате пожара, причиной которого послужило замыкание электропроводки, уничтожена кровля по всей площади дома.