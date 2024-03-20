Житель Челябинской области спас из горящего дома трех детей

Двери дома были заперты изнутри и их никто не открывал. Сергей понял, что в доме кто-то находится и начал выламывать входную дверь подручными средствами. В доме были трое несовершеннолетних детей, которые в момент пожара спали. Родители детей в этот момент были на работе. Сергей скомандовал детям выходить на улицу на свежий воздух.