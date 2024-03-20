На 100 тысяч рублей оштрафовали Кстовскую ЦРБ

Кстовскую ЦРБ оштрафовали на 100 тысяч рублей за выявленные в медучреждении нарушения. Госинспекция труда в Нижегородской области провела проверку после нападения пациента на врача.
В октябре 2023 года мужчина, находящийся в состоянии психоза, ударил дежурного анестезиолога-реаниматолога. Медик плучил тяжелые травмы. Гострудинспекция провела проверку несчастного случая и выявила в больнице нарушения, касающиеся охраны труда и обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, за что ЦРБ и был назначен штраф.
Ранее заведующему отделением анестезиологии-реанимации Кстовской ЦРБ, назначили страховую профсоюзную выплату — 10 тысяч рублей.