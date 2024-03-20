В Самарской области в храме умер пришедший помолиться экс-судья

По словам очевидцев, 69-летний мужчина чувствовал себя хорошо и по традиции хотел держать свечку в руке, но внезапно упал. Ему на помощь поспешили две девушки из церковного хора, сказавшие, что они медики, и стали делать мужчине искусственное дыхание и массаж сердца. Батюшка сказал прихожанам не смотреть на это, а молиться за мужчину. Вызванная машина «скорой помощи» приехала быстро. Медицинские работн6ики достали специальный аппарат для сердца, но спасти человека не удалось. Батюшка вместе с другими мужчинами помог отнести умершего на носилках до машины «скорой», пишет КТВ-ЛУЧ.