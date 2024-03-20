Жителя Красноярска будут судить за смертельное ДТП с участием машины Росгвардии

Авария произошла ночью 16 сентября 2023 года на перекрестке улиц Ястынской и Воронова. Следствием установлено, что автомобиль Росгвардии начал поворот налево на разрешающий для него сигнал светофора. В тот же момент на встречной полосе затормозила машина у стоп-линии, как положено. И тут ее на большой скорости (не менее 135 километров в час) обгоняет Toyota Allex, а после врезается в служебный автомобиль.