Жителя Красноярска будут судить за смертельное ДТП с участием машины Росгвардии

20 марта в Красноярске завершилось расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого погиб 23-летний сотрудник Росгвардии. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
Авария произошла ночью 16 сентября 2023 года на перекрестке улиц Ястынской и Воронова. Следствием установлено, что автомобиль Росгвардии начал поворот налево на разрешающий для него сигнал светофора. В тот же момент на встречной полосе затормозила машина у стоп-линии, как положено. И тут ее на большой скорости (не менее 135 километров в час) обгоняет Toyota Allex, а после врезается в служебный автомобиль.
— Сотрудник Росгвардии, находящийся на переднем пассажирском сиденье, погиб на месте. Водителю служебного автомобиля и пассажиру Toyota Allex в результате ДТП причинен тяжкий вред здоровью, — рассказали следователи.
На 33-летнего водителя японской легковушки завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинения тяжкого вреда здоровью». Обвиняемый вину не признал.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.