В январе 2024 года Ленинский суд Перми признал госпожу Лопаеву виновной в присвоении 67,7 млн руб. средств фонда «Содействие — XXI век». Ей было назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. руб.
Своей вины бывший вице-премьер не признала, настаивая, что допустила халатность.
Апелляция бывшего краевого вице-премьера поступила в краевой суд
Апелляционная жалоба на приговор бывшему вице-премьеру Пермского края Елене Лопаевой поступила в краевой суд. Как следует из картотеки суда, документ зарегистрирован 20 марта, дата рассмотрения пока не определена.
В январе 2024 года Ленинский суд Перми признал госпожу Лопаеву виновной в присвоении 67,7 млн руб. средств фонда «Содействие — XXI век». Ей было назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. руб.