Апелляция бывшего краевого вице-премьера поступила в краевой суд

В январе 2024 года Ленинский суд Перми признал госпожу Лопаеву виновной в присвоении 67,7 млн руб. средств фонда «Содействие — XXI век». Ей было назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. руб.



Своей вины бывший вице-премьер не признала, настаивая, что допустила халатность.