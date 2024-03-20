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Апелляция бывшего краевого вице-премьера поступила в краевой суд

Апелляционная жалоба на приговор бывшему вице-премьеру Пермского края Елене Лопаевой поступила в краевой суд. Как следует из картотеки суда, документ зарегистрирован 20 марта, дата рассмотрения пока не определена.

В январе 2024 года Ленинский суд Перми признал госпожу Лопаеву виновной в присвоении 67,7 млн руб. средств фонда «Содействие — XXI век». Ей было назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. руб.

Своей вины бывший вице-премьер не признала, настаивая, что допустила халатность.