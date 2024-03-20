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В Воронеже девушка выпала с 16 этажа и выжила

За жизнь пострадавшей в результате падения с воронежской высотки борются врачи.

Источник: Комсомольская правда

Утром 20 марта воронежцы сообщили в соцсетях о ночной трагедии, которая разыгралась в ЖК «Озерки». По словам очевидцев, уже за полночь из окна, предположительно, 16 этажа дома № 2б по улице Шидловского выпала девушка.

Перед этим соседи слышали из квартиры звуки скандала и даже избиения.

В полиции «Комсомолке» подтвердили информацию, уточнив, что вызов поступил в 1 час 30 минут в среду. На место ЧП выехали сотрудники полиции и врачи. Они обнаружили на газоне под окнами высотки 26-летнюю девушку с различными травмами.

— Пострадавшую доставили в больницу, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по области. — По факту организована проверка.

несчастный случай