В Воронеже девушка выпала с 16 этажа и выжила

В полиции «Комсомолке» подтвердили информацию, уточнив, что вызов поступил в 1 час 30 минут в среду. На место ЧП выехали сотрудники полиции и врачи. Они обнаружили на газоне под окнами высотки 26-летнюю девушку с различными травмами.