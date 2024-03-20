В Красноярске проверяют данные о мужчине, переехавшем на автомобиле кошку

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена публикация о том, что неустановленный мужчина выпустил из багажника автомобиля кошку, затем сел за руль и допустил наезд на животное. Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало», — говорится в релизе.