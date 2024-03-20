Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске проверяют данные о мужчине, переехавшем на автомобиле кошку

В Красноярске проверят данные о мужчине, переехавшем выброшенную из машины кошку.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 20 мар — РИА Новости. Полиция Красноярска разбирается в инциденте с кошкой, которую, судя по данным в соцсетях, некий мужчина сначала выбросил из багажника автомобиля, а затем, не заметив, переехал, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале.

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена публикация о том, что неустановленный мужчина выпустил из багажника автомобиля кошку, затем сел за руль и допустил наезд на животное. Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало», — говорится в релизе.

Сотрудники полиции данную информацию зарегистрировали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.