В Красноярске проверяют данные о мужчине, переехавшем на автомобиле кошку

КРАСНОЯРСК, 20 мар — РИА Новости. Полиция Красноярска разбирается в инциденте с кошкой, которую, судя по данным в соцсетях, некий мужчина сначала выбросил из багажника автомобиля, а затем, не заметив, переехал, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале.
«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена публикация о том, что неустановленный мужчина выпустил из багажника автомобиля кошку, затем сел за руль и допустил наезд на животное. Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало», — говорится в релизе.
Сотрудники полиции данную информацию зарегистрировали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.