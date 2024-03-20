Все ради контента. Бухарский блогер нарочно сбил дорожный знак

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В социальных сетях распространилось видео, на котором блогер из Бухары Холик Самадов вместе с друзьями умышленно повредили дорожный знак, врезавшись в него на автомобиле Nexia. Этот ролик блогер опубликовал в своих соцсетях, передает корреспондент Podrobno.uz.