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Все ради контента. Бухарский блогер нарочно сбил дорожный знак

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В социальных сетях распространилось видео, на котором блогер из Бухары Холик Самадов вместе с друзьями умышленно повредили дорожный знак, врезавшись в него на автомобиле Nexia. Этот ролик блогер опубликовал в своих соцсетях, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В СБДД сообщили, что с водителем и владельцем автомобиля провели беседу, а транспортное средство отправили на штрафстоянку.

В отношении блогера и четырех его друзей было возбуждено административное дело.

Бухарский суд по уголовным делам признал четырех молодых людей, участвовавших в съемках ролика, виновными по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности и назначил каждому наказание в виде пяти суток административного ареста.

Инициатора данного инцидента блогера Холика Самадова признали виновным в совершении правонарушений по ряду статей КоАО:

  • 125 (нарушение правил эксплуатации транспортных средств);
  • 128−5 (создание помехи или аварийной ситуации);
  • 147 (повреждение дорожных сооружений, технических средств регулирования дорожного движения);
  • 183 (мелкое хулиганство).

Ему суд назначил наказание в виде семи суток административного ареста.