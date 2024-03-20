Все ради контента. Бухарский блогер нарочно сбил дорожный знак

В СБДД сообщили, что с водителем и владельцем автомобиля провели беседу, а транспортное средство отправили на штрафстоянку.
В отношении блогера и четырех его друзей было возбуждено административное дело.
Бухарский суд по уголовным делам признал четырех молодых людей, участвовавших в съемках ролика, виновными по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности и назначил каждому наказание в виде пяти суток административного ареста.
Инициатора данного инцидента блогера Холика Самадова признали виновным в совершении правонарушений по ряду статей КоАО:
- 125 (нарушение правил эксплуатации транспортных средств);
- 128−5 (создание помехи или аварийной ситуации);
- 147 (повреждение дорожных сооружений, технических средств регулирования дорожного движения);
- 183 (мелкое хулиганство).
Ему суд назначил наказание в виде семи суток административного ареста.