Пешеход погиб под колесами троллейбуса в Севастополе

По факту ДТП с погибшим пешеходом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Идет опрос очевидцев, изъяты записи камер видеонаблюдения, а также назначены соответствующие экспертизы для установления обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия.