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Пешеход погиб под колесами троллейбуса в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. Молодой мужчина погиб в Севастополе в результате ДТП с участием троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба МВД города.

Инцидент произошел в районе дома № 13 по проспекту Генерала Острякова около 8 утра в среду 20 марта.

«43-летний водитель троллейбуса произвел наезд на 27-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения троллейбуса», — сказано в сообщении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи, добавили в ведомстве.

По факту ДТП с погибшим пешеходом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Идет опрос очевидцев, изъяты записи камер видеонаблюдения, а также назначены соответствующие экспертизы для установления обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия.