Пешеход погиб под колесами троллейбуса в Севастополе

Инцидент произошел в районе дома № 13 по проспекту Генерала Острякова около 8 утра в среду 20 марта.
«43-летний водитель троллейбуса произвел наезд на 27-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения троллейбуса», — сказано в сообщении.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи, добавили в ведомстве.
По факту ДТП с погибшим пешеходом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Идет опрос очевидцев, изъяты записи камер видеонаблюдения, а также назначены соответствующие экспертизы для установления обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия.