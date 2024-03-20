Избил пассажира и уехал: водителя, напавшего на мужчину из-за замечания, будут судить в Хабаровске

Иностранцу замечание не понравилось, он, видимо, сильно разозлился, потому что в следующее мгновение грубо схватил мужчину и вытащил его на улицу, повалил на снег и начал избивать. Он успел нанести пассажиру несколько ударов руками ми ногами, и, как сообщают очевидцы, его оттащили другие пассажиры.