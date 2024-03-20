Избил пассажира и уехал: водителя, напавшего на мужчину из-за замечания, будут судить в Хабаровске

В Хабаровске суд поставит точку в деле о хулиганстве. Еще в ноябре прошлого года иностранный водитель автобуса жестоко избил пассажира из-за сделанного ему замечания. Взбесившегося иностранца оттаскивали от мужчины пассажиры, а тот продолжал запинывать мужчину и наносить удары руками. Расследование инцидента уже завершено.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Это случилось в ноябре прошлого года, на остановке «Завод отопительного оборудования», водитель 56-го автобуса подъехал к остановке, где в салон вошел пассажир и сделал иностранцу замечание по поводу неаккуратного вождения.
Иностранцу замечание не понравилось, он, видимо, сильно разозлился, потому что в следующее мгновение грубо схватил мужчину и вытащил его на улицу, повалил на снег и начал избивать. Он успел нанести пассажиру несколько ударов руками ми ногами, и, как сообщают очевидцы, его оттащили другие пассажиры.
Момент драки сняли пассажиры, и распространили в Сети. Водитель сел за руль и уехал с места происшествия. А через пару часов к нему нагрянули правоохранители.
После сообщений в сети правоохранительные органы начали проверку. Ход ее находится на контроле прокуратуры Хабаровского края. СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завел уголовное дело по статье «Хулиганство».
Сейчас расследование этого происшествия завершено. Как сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю ЕАО, уроженца Кыргызской Республики 1996 года рождения обвиняют по п. «а, в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
— В ходе расследования уголовного дела проведен комплекс следственных и иных процессуальных действий, результаты которых позволили передать уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд, — сообщает следком.
Инцидент тогда вызвал резонанс в обществе, пассажиры возмутились поведением водителя и выразили недовольство такому проявлению агрессии.