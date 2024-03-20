Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростковая преступность сократилась в Хабаровском крае

В некоторых районах вопрос требует внимания.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае на 15% снизилась подростковая преступность. Эти данные озвучили на первом расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Количество преступлений, совершенных против детей, стало меньше на 17% за прошлый год, сообщает зампред правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

— Есть районы, где подростковая преступность требует особого внимания — Комсомольский, Солнечный, Ульчский. Их будем держать на особом контроле, — отметил зампред.

Доля детей и подростков из «группы риска», занятых на кружках и секциях, выросла на 14%. Почти две тысячи таких ребят занимаются спортом, у 600 есть работа.

Поговорили на заседании и о кибербезопасности. Евгений Никонов поручил организовать в этом году взаимодействие ректоров вузов с центром по противодействию экстремизму, чтобы провести профилактику преступлений среди студентов.

Опыт в этом направлении уже есть: на базе ДВГУПС работает кибердружина, которая рассказывает обо всем в социальных сетях.