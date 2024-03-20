Подростковая преступность сократилась в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на 15% снизилась подростковая преступность. Эти данные озвучили на первом расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Количество преступлений, совершенных против детей, стало меньше на 17% за прошлый год, сообщает зампред правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.