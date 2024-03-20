Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в Британию

При оформлении посылки в Симферополе мужчина указывал, что товары имеют гражданское назначение. В Москве посылку на основании ориентировки задержали и направили на экспертизу. Она установила, что продукция относится к товарам военного назначения и состоит на вооружении российской армии, продавать которую за рубеж физлицам запрещено.