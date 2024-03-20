Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в Британию

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. Сотрудники таможни в Крыму пресекли контрабанду продукции военного назначения из России в Великобританию, сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.

«53-летний крымчанин в рамках коммерческой деятельности отправлял за границу посылки с запрещенными товарами. Таможенники предотвратили международную отправку и изъяли предметы военной экипировки Вооруженных сил РФ: противоосколочный бронежилет, специальное обмундирование военнослужащих, огнестойкие костюмы», — говорится в сообщении.

При оформлении посылки в Симферополе мужчина указывал, что товары имеют гражданское назначение. В Москве посылку на основании ориентировки задержали и направили на экспертизу. Она установила, что продукция относится к товарам военного назначения и состоит на вооружении российской армии, продавать которую за рубеж физлицам запрещено.

Крымчанину грозит до семи лет лишения свободы.

В пресс-службе также уточнили, что контрабанду пресекли сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен.

В прошлом году суд вынес приговор 40-летнему жителю Симферополя, который продавал продукцию химзащиты в США и страны Европы. Мужчина получил 3,5 года лишения свободы.

таможня