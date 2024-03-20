Два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Слуцком районе

Авария произошла около 07:10 в среду, 20 марта, на втором километре автодороги Н-9487, соединяющей Слуцк и поселок Ячево.
«По предварительной информации, 31-летний житель Слуцкого района, управляя автомобилем Volkswagen Passat, при обгоне столкнулся с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом Racer RC».
Там также уточнили, что мотоциклист, 34-летний местный житель, и его пассажирка погибли на месте. В настоящее время личность женщины устанавливается. Мужчина, который был за рулем Volkswagen, с тяжелыми травмами госпитализирован.
В министерстве напомнили, что обгон — это один из самых опасных маневров на дороге. Поэтому всем участникам движения нужно быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал, а также отказаться от необдуманных перестроений.