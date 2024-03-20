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Два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Слуцком районе

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Байкер и его пассажирка погибли в результате лобового столкновения с легковым автомобилем в Слуцком районе, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Источник: МВД Беларуси

Авария произошла около 07:10 в среду, 20 марта, на втором километре автодороги Н-9487, соединяющей Слуцк и поселок Ячево.

«По предварительной информации, 31-летний житель Слуцкого района, управляя автомобилем Volkswagen Passat, при обгоне столкнулся с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом Racer RC».

сказали в МВД.

Там также уточнили, что мотоциклист, 34-летний местный житель, и его пассажирка погибли на месте. В настоящее время личность женщины устанавливается. Мужчина, который был за рулем Volkswagen, с тяжелыми травмами госпитализирован.

В министерстве напомнили, что обгон — это один из самых опасных маневров на дороге. Поэтому всем участникам движения нужно быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал, а также отказаться от необдуманных перестроений.