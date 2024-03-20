В пожаре под Волгоградом снова погибли двое детей

Еще две детских жизни унес пожар под Волгоградом. На этот раз трагическое происшествие случилось 20 марта в хуторе Амелино Фроловского района.
«О том, что горит кирпичный дом площадью 64 квадратных метра, стало известно в 7.28. На место выехали пожарные расчеты 58-й пожарно-спасательной части. Открытый огонь огнеборцы в 08:32», — сообщают в региональном ГУ МЧС.
Дом принадлежит многодетной семье, глава которой находится в зоне спецоперации на Украине.
«Пожар случился, когда 26-летняя хозяйка дома вышла во двор, чтобы подоить коров. Заметив огонь, она бросилась в охваченное пламенем строение и сумела спасти трехлетнюю дочь и пятилетнего сына. Двое детей — мальчики четырех и пяти лет — погибли», — подтверждают в облпрокуратуре.
Михайловским МрСО волгоградского СУ СК возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии и причины пожара. По результатам осмотра будут назначены судебные экспертизы. Также выяснением причин возгорания занимаются специалисты испытательной пожарной лаборатории.
Ранее в МЧС назвали причину пожара с погибшими детьми в хуторе Пимено-Черни Котельниковского района.