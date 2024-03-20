В пожаре под Волгоградом снова погибли двое детей

«Пожар случился, когда 26-летняя хозяйка дома вышла во двор, чтобы подоить коров. Заметив огонь, она бросилась в охваченное пламенем строение и сумела спасти трехлетнюю дочь и пятилетнего сына. Двое детей — мальчики четырех и пяти лет — погибли», — подтверждают в облпрокуратуре.