«Прошептал ей про деньги»: в Новосибирске 20-летний студент получил срок за неудачное ограбление банка на Затулинке

По данным следствия, студент-хорошист переехал из Читы в Новосибирск с приятелем в поисках заработков. Не смог найти себе работу, а пенсии по потере кормильца и стипендии в 12 тысяч рублей не хватало. Гуляя по Затулинке, он увидел отделение банка и стал планировать преступление, купив у скупщика пневматический пистолет.