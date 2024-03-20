«Прошептал ей про деньги»: в Новосибирске 20-летний студент получил срок за неудачное ограбление банка на Затулинке

ЧП случилось утром 8 декабря 2022 года на улице Зорге, 269.
По данным следствия, студент-хорошист переехал из Читы в Новосибирск с приятелем в поисках заработков. Не смог найти себе работу, а пенсии по потере кормильца и стипендии в 12 тысяч рублей не хватало. Гуляя по Затулинке, он увидел отделение банка и стал планировать преступление, купив у скупщика пневматический пистолет.
— В банке подсудимый достал из кармана записку с надписью «Отдай мне все деньги, нажмешь на тревожную кнопку — УБЬЮ», правой рукой достал пистолет. Сотрудница банка продолжала говорить тогда по телефону. Тогда студент прошептал «Деньги», девушка шепотом сказала в трубку про тревожную кнопку, а сотрудница за соседним столом услышала ее и нажала. Подсудимый быстро вышел из банка, — сообщили в прокуратуре.
Через несколько месяцев подозреваемого задержали. Выяснилось, что парень после неудачной попытки преступления переоделся за гаражами и сжег одежду. Потом выбросил пистолет и купил билет на поезд до Читы.
В октябре 2023 года Кировский районный суд назначил студенту 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима и взыскал более 100 тысяч рублей в пользу потерпевшей.
— Подсудимый обжаловал приговор, сообщив, что ущерб фактически не причинён, наказание слишком суровое, а сумма морального ущерба завышена. Новосибирский областной суд оставил жалобы без удовлетворения, приговор — без изменения. Он вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Олеся Верес, прокурор апелляционного отдела Новосибирской области.