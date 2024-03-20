Раз продала машину, то заплатит: хабаровчанку осудили за пьяную езду

В Хабаровске вынесли приговор местной 42-летней жительнице за пьяную езду. Против нее завели уголовное дело, так как административный протокол уже составляли раньше.
В сентябре 2022 года женщину остановили инспекторы ГИБДД на Аэродромной улице. Она ехала на Mazda Demio, и, заметив, экипаж, решила скрыться.
— Увидела патрульный автомобиль сотрудников ДПС, она резко развернулась. Этот маневр привлек внимание сотрудников правоохранительных органов. Проследовав за автомобилем для проверки документов, они обнаружили у водителя признаки опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Свою вину женщина не признала. Ее приговорили к обязательным работам на 260 часов и лишили прав на 2,5 года. Также у нее конфисковали в доход государства 150 тысяч рублей, так как машину она быстро продала.