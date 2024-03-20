В Норильске раскрыли убийство 19-летней давности

По данным следствия, на тот момент 22-летний пасынок убил 47-летнего мужчину в тундре. Туда они поехали вместе отдохнуть, но поссорились. Норильчанин сказал своему пасынку пару нелестных слов о его матери. Тот разозлился и ударил мужчину топором по голове. Тело спрятал.