В Норильске раскрыли убийство 19-летней давности

В Норильске раскрыли убийство местного жителя, которое произошло 19 лет назад. Тело мужчины не нашли до сих пор, но его пасынок признался в совершенном преступлении, сообщили в СК по Красноярскому краю.
По данным следствия, на тот момент 22-летний пасынок убил 47-летнего мужчину в тундре. Туда они поехали вместе отдохнуть, но поссорились. Норильчанин сказал своему пасынку пару нелестных слов о его матери. Тот разозлился и ударил мужчину топором по голове. Тело спрятал.
О совместной поездке никто больше не знал. Поэтому пасынок спокойно вернулся домой и не попал под подозрение, а через неделю уехал в другой город.
Сейчас его задержали в Московской области. Он во всем признался и подробно рассказал об обстоятельствах убийства. На него завели уголовное дело.