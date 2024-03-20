Калининградец получил шесть лет колонии за попытку вступить в ВСУ

Судом и следствием установлено, что уроженец Бердичева Житомирской области Украины, проживавший в Калининградской области, принял решение вступить в ряды вооруженных сил Украины. «Для этого он изучил участки местности приграничных регионов и разработал примерный план пешего маршрута через село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Довести свой план до конца мужчина не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ и погрануправления», — пишет издание.