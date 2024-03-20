Под Петербургом одного пешехода сбили дважды

Всего, по данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за 19 марта на петербургских дорогах произошло 298 ДТП, а на областных — 59. Пострадавшие были в восьми случаях в городе и в шести случаях в области. В Петербурге травмы получили 10 человек, включая одного ребенка, в Ленобласти — восемь взрослых. Погибший был только один.