Под Петербургом одного пешехода сбили дважды

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП с пешеходом в Выборгском районе Ленобласти. Сначала его сбил один автомобиль, потом переехал другой.
ДТП произошло около 22 часов 19 марта на 57-м километре автодороги Пески — Сосново — Подгорье, сообщает 20 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Неизвестный водитель сбил находившегося на проезжей части 31-летнего петербуржца. После этого на лежащего мужчину наехал еще один автомобиль — Daewoo Nexia под управлением 31-летнего гражданина Узбекистана.
В результате пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель «Дэу» состоит на миграционном учете и с начала 2023 года ни разу не привлекался за нарушения ПДД. Полиция разыскивает машину и водителя, который сбил пешехода первым.
Всего, по данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за 19 марта на петербургских дорогах произошло 298 ДТП, а на областных — 59. Пострадавшие были в восьми случаях в городе и в шести случаях в области. В Петербурге травмы получили 10 человек, включая одного ребенка, в Ленобласти — восемь взрослых. Погибший был только один.
ГИБДД также сообщает о серьезном ДТП с пешеходом, которое произошло днем ранее. В 14:55 18 марта у дома 18 по улице Чайковского в центре Петербурга 31-летний водитель KIA Soul на пешеходном переходе в зоне остановки общественного транспорта сбил 78-летнюю женщину. Потерпевшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована.