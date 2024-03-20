Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградка, избившая малолетнего мальчика, получит уголовную судимость

В Калининграде прокуратура Ленинградского района направила в суд уголовное дело против 34-летней женщины.

Источник: КалининградLive

Она обвиняется по ст. 116 УК РФ (побои).

По версии предварительного расследования, мать учащейся 4 класса схватила за ухо 10-летнего мальчика и ударила коленом по телу. Пострадавший якобы обижал её дочку, прокомментировали в Калининграде сегодня, 20 марта 2024 года, собкору ИА Бесспорно RU в прокуратуре Калининградской области.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Уголовное дело и исковое заявление находятся на рассмотрении в суде.

Прокуратура