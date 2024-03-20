Калининградка, избившая малолетнего мальчика, получит уголовную судимость

Она обвиняется по ст. 116 УК РФ (побои).
По версии предварительного расследования, мать учащейся 4 класса схватила за ухо 10-летнего мальчика и ударила коленом по телу. Пострадавший якобы обижал её дочку, прокомментировали в Калининграде сегодня, 20 марта 2024 года, собкору ИА Бесспорно RU в прокуратуре Калининградской области.
Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
Уголовное дело и исковое заявление находятся на рассмотрении в суде.