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Миллион рублей перевел мошенникам 75-летний пенсионер из Самары

Пожилого самарца убедили, что его деньги хотят украсть.

Источник: Комсомольская правда

Пожилой житель Самары стал жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. На телефон 75-летнему пенсионеру несколько раз звонили незнакомцы, представлявшиеся сотрудниками полиции и Центробанка.

Мужчину убеждали, что его деньги хотят украсть мошенники. Звонившие уверяли, что нужно срочно перевести средства на «безопасный счет».

75-летний мужчина поверил незнакомцам и перевел им более миллиона рублей: все свои сбережения. После этого звонки прекратились, и самарец понял, что его обманули. Он обратился в полицию, где завели уголовное дело.