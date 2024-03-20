Миллион рублей перевел мошенникам 75-летний пенсионер из Самары

Пожилой житель Самары стал жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. На телефон 75-летнему пенсионеру несколько раз звонили незнакомцы, представлявшиеся сотрудниками полиции и Центробанка.
Мужчину убеждали, что его деньги хотят украсть мошенники. Звонившие уверяли, что нужно срочно перевести средства на «безопасный счет».
75-летний мужчина поверил незнакомцам и перевел им более миллиона рублей: все свои сбережения. После этого звонки прекратились, и самарец понял, что его обманули. Он обратился в полицию, где завели уголовное дело.