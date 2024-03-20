Родственников вахтовиков из Башкирии готовы принять в Амурской области

Четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все работают машинистами. Как сообщил «Башинформу» собственный источник в экстренных службах, для трансфера имеется транспорт из аэропорта и автовокзала города Зея. Родных жителей республики планируют разместить в школе села Овсянка, а также в городской гостинице. Кроме того, в местной больнице также имеется 30 койко-мест.
Как информировал «Башинформ», из Кузбасса в Приамурье вылетел самолет Ил-76 МЧС России с дополнительной группировкой спасателей. Обвал горных пород произошел вечером 18 марта в Амурской области в Зейском муниципальном округе на участке подземных работ рудника. Под завалами находятся 13 человек.