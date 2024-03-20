Родственников вахтовиков из Башкирии готовы принять в Амурской области

Четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все работают машинистами. Как сообщил «Башинформу» собственный источник в экстренных службах, для трансфера имеется транспорт из аэропорта и автовокзала города Зея. Родных жителей республики планируют разместить в школе села Овсянка, а также в городской гостинице. Кроме того, в местной больнице также имеется 30 койко-мест.