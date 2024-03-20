На Урале осудили девушек, заставивших 54-летнюю соперницу копать могилу

Как сообщала прокуратура, ночью 29 апреля 2023 года обвиняемые приехали в поселок Кисегач, где из личных неприязненных отношений на почве ревности похитили 54-летнюю местную жительницу, затолкав ее в багажник автомобиля. После этого в городе Касли они ее избили и вывезли в багажнике в лес. Там, угрожая убийством, соучастницы заставили женщину выкопать руками яму, в которой она будет похоронена после убийства. Пока женщина копала яму, обвиняемые ее избивали, а потом скрылись. Пострадавшая вышла из леса и на попутном автомобиле добралась до близлежащего населенного пункта.