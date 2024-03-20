В Артеме загорелось административное здание

Пожарные МЧС России по Приморскому краю ликвидировали возгорание административного здания в Артёме. По данным пресс-службы МЧС Приморья, здание повреждено на площади около 160 кв. метров, сообщает ИА PrimaMedia.
20 марта в 14.52 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании двухэтажного административного здания на улице Дзержинского в Артеме. Уже через четыре минуты на месте работали огнеборцы.
«На момент прибытия пожарных горел фасад здания. В результате пожара здание повреждено огнем на площади около 160 кв.метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — рассказали в краевом управлении МЧС.
Всего в тушении было задействовано 7 единиц пожарной техники и 22 человека личного состава.