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В Артеме загорелось административное здание

Открытое горение оперативно ликвидировали пожарные МЧС.

Источник: PrimaMedia.ru

Пожарные МЧС России по Приморскому краю ликвидировали возгорание административного здания в Артёме. По данным пресс-службы МЧС Приморья, здание повреждено на площади около 160 кв. метров, сообщает ИА PrimaMedia.

20 марта в 14.52 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании двухэтажного административного здания на улице Дзержинского в Артеме. Уже через четыре минуты на месте работали огнеборцы.

«На момент прибытия пожарных горел фасад здания. В результате пожара здание повреждено огнем на площади около 160 кв.метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — рассказали в краевом управлении МЧС.

Всего в тушении было задействовано 7 единиц пожарной техники и 22 человека личного состава.

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