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В Петербурге задержали подростков, избивших до смерти мужчину

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Двое подростков задержаны в Петербурге по подозрению в смертельном избиении мужчины на Лиговском проспекте в месте, где обычно собираются неформальные группы, «Саду Сан-Галли», сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.

Источник: © РИА Новости

Тело местного жителя 1975 года рождения было обнаружено на Лиговском проспекте 19 марта. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержаны два 15-летних подростка, решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, подозреваемые в «Саду Сан-Галли» на Лиговском проспекте избили мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

СК