В Петербурге задержали подростков, избивших до смерти мужчину

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Двое подростков задержаны в Петербурге по подозрению в смертельном избиении мужчины на Лиговском проспекте в месте, где обычно собираются неформальные группы, «Саду Сан-Галли», сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.