В Ташобласти женщина до смерти избила свою шестилетнюю племянницу

Как сообщили Podrobno.uz. в пресс-службе Генпрокуратуры, ребенка на попечение тети оставил отец, который является братом обвиняемой. 12 марта примерно в 1:00 тетя девочки начала щипать ребенка и бить деревянной палкой за невыполненные школьные уроки.