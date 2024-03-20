В Ташобласти женщина до смерти избила свою шестилетнюю племянницу

Как сообщили Podrobno.uz. в пресс-службе Генпрокуратуры, ребенка на попечение тети оставил отец, который является братом обвиняемой. 12 марта примерно в 1:00 тетя девочки начала щипать ребенка и бить деревянной палкой за невыполненные школьные уроки.
В этот же день следственный отдел ОВД Букинского района возбудил дело по статье 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. На следующий день женщину заключили под стражу.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь 15 марта девочка скончалась в реанимации районного медицинского объединения.
В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное следствие.