«Чтобы точно все понял»: хабаровчанину вынесли приговор за нападение с ножом на мужчину

Оказалось, что у мужчины есть непогашенная судимость. С учетом этого его отправили в колонию строгого режима на пять лет и два месяца. Приговор в законную силу пока не вступил, уточнили в прокуратуре Хабаровского края. Это значит, что у него еще есть некоторое время, чтобы обжаловать решение суда, подав апелляцию.