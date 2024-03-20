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«Чтобы точно все понял»: хабаровчанину вынесли приговор за нападение с ножом на мужчину

Житель Хабаровского края ударил ножом обидчика жены.

Источник: Комсомольская правда

В Николаевске-на-Амуре осудили мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью. Городской суд вынес приговор по уголовному делу против 28-летнего местного жителя.

— Судом установлено, что в августе 2023 года в одном из городских дворов компания распивала спиртное. Между мужчиной и женщиной возникла ссора, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На помощь тут же прибыл сожитель женщины. Он три раза ударил ножом обидчика, тот получил тяжкий вред здоровью.

Оказалось, что у мужчины есть непогашенная судимость. С учетом этого его отправили в колонию строгого режима на пять лет и два месяца. Приговор в законную силу пока не вступил, уточнили в прокуратуре Хабаровского края. Это значит, что у него еще есть некоторое время, чтобы обжаловать решение суда, подав апелляцию.