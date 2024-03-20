В массовой аварии с пьяным водителем под Воронежем пострадали 5 человек

Во вторник, 19 марта, на трассе в Семилуском районе Воронежской области столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным полиции, около 18.40 часов на автодороге «Обход г. Воронеж-г. Воронеж», 56-летний воронежец за рулем автомобиля «КИА Соренто» выехал на полосу встречного движения и протаранил ВАЗ-2114 под управлением 23-летнего местного жителя и автомобиль «Тойота Альпарт» с 50-летним водителем.