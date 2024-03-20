В массовой аварии с пьяным водителем под Воронежем пострадали 5 человек

Во вторник, 19 марта, на трассе в Семилуском районе Воронежской области столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным полиции, около 18.40 часов на автодороге «Обход г. Воронеж-г. Воронеж», 56-летний воронежец за рулем автомобиля «КИА Соренто» выехал на полосу встречного движения и протаранил ВАЗ-2114 под управлением 23-летнего местного жителя и автомобиль «Тойота Альпарт» с 50-летним водителем.
После столкновения автомобиль «КИА Соренто» снес доожное ограждение и упал с моста. При этом одна из деталей иномарки повредила припаркованную машину «Лада Калина», принадлежащую 19-летнему местному жителю.
В результате массового ДТП пострадали водитель ВАЗа и его пассажир, 18-летняя девушка, а также водитель «КИА Соренто» и его пассажиры, 51-летний мужчина и 38-летняя женщина. Всех пятерых доставили в больницу.
В стационаре виновнику ДТП провели мед освидетельствование, которое выявило алкогольное опьянение (0,949 мг/л).
По факту аварии проводится проверка.