В Ангарске мужчина расправился с сожительницей и зарезал ее дочь

По версии следствия, 30 июня 2023 года фигурант, находясь у себя дома, распивал спиртные напитки вместе с сожительницей и ее дочерью. Вспыхнул конфликт, и хозяин квартиры начал избивать женщин и наносить им удары ножом. Смерть 51-летней потерпевшей наступила на месте происшествия, а ее 28-летняя дочь скончалась в подъезде, куда выбежала, пытаясь скрыться от нападавшего.



Следователи СК совместно с сотрудниками полиции задержали ангарчанина по горячим следам, он был заключен под стражу. Следствием собраны все доказательства его причастности к расправе. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.