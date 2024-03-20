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В Ангарске мужчина расправился с сожительницей и зарезал ее дочь

Злодея задержали по горячим следам.

Источник: IrkutskMedia.ru

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Ангарска. Мужчина обвиняется в двойном убийстве, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, 30 июня 2023 года фигурант, находясь у себя дома, распивал спиртные напитки вместе с сожительницей и ее дочерью. Вспыхнул конфликт, и хозяин квартиры начал избивать женщин и наносить им удары ножом. Смерть 51-летней потерпевшей наступила на месте происшествия, а ее 28-летняя дочь скончалась в подъезде, куда выбежала, пытаясь скрыться от нападавшего.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции задержали ангарчанина по горячим следам, он был заключен под стражу. Следствием собраны все доказательства его причастности к расправе. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.