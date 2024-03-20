В Перми мужчину, бравировавшего дружбой с убийцей, отправили мести улицы

«Молодой человек решил воспользоваться трагическими событиями в ПГНИУ и в интернет-переписке заявил собеседнику, что является другом стрелка и изложил план нападения на учебное заведение. В высказываниях пермяка нашли признаки административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ “Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”, — говорится в релизе.
Ленинский районный суд посчитал, что запись призывала «к убийству на территории образовательного учреждения, провоцируя пользователей на деструктивные действия по отношению к окружающим». Юноша во время разбирательства заявлял, что просто хотел пошутить и поднять свой рейтинг в социальной сети.
Его наказали 50 часами обязательных работ в ТОС «Гайва-3». В ведомстве РИА Новости уточнили, что речь идет о «работах по благоустройству и уборке территории».
Утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и десятки покалечив (59 человек проходили потерпевшими по статье «Покушение на убийство»). Нападавшего обезвредил и задержал инспектор ДПС Константин Калинин. Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению, он полностью признал вину.