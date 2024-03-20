Самарские охотники готовятся сбивать дроны

«Сбить летящий дрон из стрелкового оружия без подготовки непросто. Для этого недостаточно уметь метко стрелять, нужно разбираться в баллистике, рассчитывать траектории, углы, работать с поправками. На базе нашего полигона мы проводим испытания высокоточного оружия, готовим высококлассных снайперов для СВО и у нас есть все необходимые навыки и оборудование, чтобы уверенно поражать беспилотник в воздухе», — пояснил инструктор по высокоточной стрельбе Самарской школы снайпера Григорий Бондарев.