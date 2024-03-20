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Мэрия Омска назвала сроки восстановления обрушившегося перекрытия на 1-й Учхозной

Ранее сообщалось, что во вторник, 19 марта 2024 года, в доме № 53 по улице 1-я Учхозная в Центральном округе произошло обрушение.

«Администрацией Центрального округа достигнута договоренность с одной из управляющих компаний о выполнении работ по устранению частичного обрушения перекрытия в указанном доме. Работы планируется выполнить в срок до 25 марта», — заявили в городской администрации.

В мэрии рассказали, что дом был признан аварийным после 1 января 2017 года. Собственникам комнаты, где частично обрушился потолок, как сообщается, предложили жилье маневренного фонда для временного проживания.

СК России по Омской области в свою очередь заявил в среду, 20 марта 2024 года, что по факту происшествия проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

В ведомстве отметили, что будет дана правовая оценка бездействию ответственных лиц контрольных органов.

СК