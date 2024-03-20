В Новосибирской области задержали министра энергетики и ЖКХ

НОВОСИБИРСК, 20 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы в среду задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
«Да, действительно. Факт задержания могут подтвердить, по всем остальным вопросам — в ГУВД», — сказал собеседник агентства.
По информации на сайте правительства региона, 47-летний Архипов занимает эту должность с сентября 2018 года.