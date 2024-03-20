Дело аниматоров. Что известно о расследовании убийства пропавших Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко на Кубани

Напомним, жестокое убийство произошло ночью 28 апреля 2023 года. Трое мужчин, Арам Татосян, Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян, расправились на дороге с аниматорами. 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко выступали на свадьбах и корпоративах. Вечером они ехали домой с очередного праздника. В какой-то момент машина на разбитой дороге угодила в яму. На помощь тут как тут появились трое мужчин. Но цель у случайных незнакомцев была другой.