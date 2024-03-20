Дело аниматоров. Что известно о расследовании убийства пропавших Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко на Кубани

В Краснодарском крае продлили арест обвиняемым в убийстве аниматоров до 30 апреля. Об этом «КП»-Кубань сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.
Напомним, жестокое убийство произошло ночью 28 апреля 2023 года. Трое мужчин, Арам Татосян, Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян, расправились на дороге с аниматорами. 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко выступали на свадьбах и корпоративах. Вечером они ехали домой с очередного праздника. В какой-то момент машина на разбитой дороге угодила в яму. На помощь тут как тут появились трое мужчин. Но цель у случайных незнакомцев была другой.
Кирилл и Татьяна доверились случайным очевидцам, предложившим помощь на дороге.
Трое обвиняемых, по версии следствия, убили аниматоров. Перерезав им горло, они закопали тела в разных районах. Тем временем волонтеры и полиция уже прочесывали местность. Поиски аниматоров длились четверо суток с надеждой, что пропавшие живы.
Как выяснилось позже, Татосян, Двойников и Кеворкьян изначально не собирались убивать аниматоров. Их целью были деньги — 190 тысяч рублей, которые обвиняемые позже сняли с карты Кирилла Чубко.
Убив жертв, налетчики поделили деньги. За убийство Кирилла Анатолий Двойников получил 20 тысяч рублей. Деньги он потратил на одежду. Арам Татосян, расправившись со второкурсницей педколледжа, забрал 30 тысяч и раздал долги. Оставшиеся 140 тысяч рублей достались Демьяну Кеворкьяну, сколотившему банду. К слову, во время избрания меры пресечения вину он не признавал. Обвиняемый в убийстве указывал на то, что его руки чисты.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Все обстоятельства убийства продолжают устанавливать.