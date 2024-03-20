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Власти сообщили подробности о пострадавших с траулера «Капитан Лобанов»

Трое пострадавших остаются в больнице, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Источник: Новый Калининград

Власти сообщили подробности о состоянии пострадавших при пожаре на калининградском траулере «Капитан Лобанов». По словам начальника пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова, в больницах сегодня находятся трое.

«По состоянию на сегодняшний день в больницах остаются трое пострадавших: один в ЦГКБ в крайне тяжелом состоянии, двое других — в Пионерском, их состояние медики оценивают уже как удовлетворительное».

пояснил Лысков

Пожар «в результате внештатной ситуации» на траулере произошел во вторник, 19 марта. По данным источника Telegram-канала 112, траулер затонул в Балтике недалеко от города Пионерский. Утверждалось, что один человек погиб, еще двое пропали без вести.

Напомним, это уже не первый инцидент с траулером «Капитан Лобанов». В июле 2021 года у берега Светлого при постановке на слип для ремонта малых судов межколхозной производственной базы малый траулер опрокинулся на борт и частично затонул. В районе аварии было обнаружено загрязнение морской акватории.

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