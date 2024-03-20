Власти сообщили подробности о пострадавших с траулера «Капитан Лобанов»

Напомним, это уже не первый инцидент с траулером «Капитан Лобанов». В июле 2021 года у берега Светлого при постановке на слип для ремонта малых судов межколхозной производственной базы малый траулер опрокинулся на борт и частично затонул. В районе аварии было обнаружено загрязнение морской акватории.