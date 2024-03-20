В полиции Новосибирска не подтвердили задержание Никиты Кологривого, устроившего дебош в баре

После дебоша имя Кологривого пропало из описания к гала-концерту «Жванецкий» в Москве на сайте концертного зала «Барвиха Luxury Village». Креативный продюсер концерта Евгений Гришковец рассказал изданию «Подъем», что актера исключили из списка участников за три недели до инцидента в Новосибирске. Это произошло после интервью, в котором Кологривый сказал, что считает скучной игру актеров Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского. По словам Гришковца, многие артисты, играющие в «Жванецком», выступили против участия Кологривого.