В полиции Новосибирска не подтвердили задержание Никиты Кологривого, устроившего дебош в баре

В отделе полиции «Центральный» Новосибирска не подтвердили Daily Storm задержание актера Никиты Кологривого, устроившего пьяный дебош в кальян-баре Tangiers Lounge. Ранее о задержании артиста сообщило НГС и опубликовало видео, как Кологривого доставили в этот отдел полиции.
«Я только что положил трубку. Звонил кто-то из прокуратуры из Москвы. Еще раз повторяю: в дежурной части отдела полиции № 1 Новосибирска человека с такой фамилией [Кологривый] нет», — сообщил корреспонденту издания один из сотрудников отдела.
Ранее издание «Абзац» опубликовало кадры дебоша актера в новосибирском баре. Кологривый подошел к сотруднице, которая уже закрыла смену, лег к ней на колени и стал склонять к близости. После того как девушка оказала сопротивление, он укусил ее за ногу. Артист стал заламывать руки официантке и «трогать ее за интимные места», утверждает издание.
Сотрудники заведения рассказали, что Кологривый был пьян. Пострадали два человека, к которым актер применил насилие. Агент артиста заявила, что «все недопонимания уладили по обоюдному решению сторон, это очередная придуманная и раздутая история».
После дебоша имя Кологривого пропало из описания к гала-концерту «Жванецкий» в Москве на сайте концертного зала «Барвиха Luxury Village». Креативный продюсер концерта Евгений Гришковец рассказал изданию «Подъем», что актера исключили из списка участников за три недели до инцидента в Новосибирске. Это произошло после интервью, в котором Кологривый сказал, что считает скучной игру актеров Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского. По словам Гришковца, многие артисты, играющие в «Жванецком», выступили против участия Кологривого.
Никите Кологривому 29 лет, он уроженец Новосибирска. Одна из самых известных его работ — роль бывшего лидера преступной группировки «Универсам» по прозвищу Кащей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также он снялся в трилогии об аферисте Ибрагиме Бендере, фильме «По щучьему велению», сериалах «Оффлайн», «Два холма» и других.