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ПВО сбила 13 ракет Vampire над Белгородской областью

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. ПВО сбила 13 снарядов РЗСО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в публикации.

Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. По словам корреспондента РИА Новости, в небе над городом были слышны взрывы.

ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.

На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.