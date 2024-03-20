ПВО сбила 13 ракет Vampire над Белгородской областью

«Около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в публикации.
Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. По словам корреспондента РИА Новости, в небе над городом были слышны взрывы.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.