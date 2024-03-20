«Экология-Новосибирск» и 220 млн рублей мимо бюджета: за что задержали министра ЖКХ Архипова?

По данным источника Сиб.фм, компания не выполнила свои обязательства по соглашению, заключенному в 2018 году на 10 лет, и министр принял решение отозвать требование об уплате банковской гарантии в размере более чем 220 миллионов рублей. Эти средства должны были поступить в бюджет Новосибирской области.