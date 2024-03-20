Уголовное дело возбудили после инцидента с распылением баллончика в усольской школе

Следственный комитет возбуждил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) по факту инцидента в одной из школ Усолья. Трое старшеклассников распылили перцовый баллончик в туалете, закрыв в помещении двоих учеников. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.