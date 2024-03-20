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Уголовное дело возбудили после инцидента с распылением баллончика в усольской школе

Трое старшеклассников признались, что действовали из хулиганских побуждений.

Следственный комитет возбуждил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) по факту инцидента в одной из школ Усолья. Трое старшеклассников распылили перцовый баллончик в туалете, закрыв в помещении двоих учеников. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

В том числе следователями организована проверка в отношении должностных лиц администрации школы, по результатам которой будет принято правовое решение. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.