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Сотрудники УФСБ не допустили госизмены жителем Волгограда

Волгоградец связался с представителями СБУ.

Источник: УФСБ России по Волгоградской области

Он пытался перейти на сторону противника.

Установлено, что 48-летний мужчина из Волгограда связался с украинскими спецслужбами. С помощью телефона местный житель несколько раз пытался выйти на связь с СБУ и другими украинскими госорганизациями. Волгоградец хотел перейти на сторону противника и просил, чтобы ему помогли получить гражданство Украины.

Действия горожанина могли подпасть под ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Сотрудники ФСБ объявили волгоградцу официальное предостережение и напомнили об уголовной ответственности за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международными организациями.

На видео мужчина отметил, что чуть было не пошел на преступление, «не разобравшись в ситуации». Он добавил, что в военных действиях «ни физически, ни по возрасту участвовать бы не смог».