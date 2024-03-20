Сотрудники УФСБ не допустили госизмены жителем Волгограда

Он пытался перейти на сторону противника.
Установлено, что 48-летний мужчина из Волгограда связался с украинскими спецслужбами. С помощью телефона местный житель несколько раз пытался выйти на связь с СБУ и другими украинскими госорганизациями. Волгоградец хотел перейти на сторону противника и просил, чтобы ему помогли получить гражданство Украины.
Действия горожанина могли подпасть под ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Сотрудники ФСБ объявили волгоградцу официальное предостережение и напомнили об уголовной ответственности за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международными организациями.
На видео мужчина отметил, что чуть было не пошел на преступление, «не разобравшись в ситуации». Он добавил, что в военных действиях «ни физически, ни по возрасту участвовать бы не смог».