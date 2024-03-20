«Явился с повинной»: волгоградец спустя 20 лет признался в двойном убийстве

Прокуратура Волгограда направила в суд уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в двойном убийстве. Спустя 20 лет преступник сам явился с повинной и признался в содеянном. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в 2004 году в баре на улице Ленина в Центральном районе произошел конфликт. Волгоградца позвали разобраться.
— Прибыв на место и увидев драку, мужчина произвел несколько прицельных выстрелов в оппонентов знакомого, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений на месте скончались 28-летний и 31-летний мужчины, — уточнили в прокуратуре.
Еще двух мужчин с ранениями удалось спасти. Преступника объявили в розыск, однако задержать его не удавалось. Он сам решил признать свою вину, объяснив, что оборонялся. Ему грозит пожизненное.