«Явился с повинной»: волгоградец спустя 20 лет признался в двойном убийстве

Прокуратура Волгограда направила в суд уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в двойном убийстве. Спустя 20 лет преступник сам явился с повинной и признался в содеянном. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в 2004 году в баре на улице Ленина в Центральном районе произошел конфликт. Волгоградца позвали разобраться.