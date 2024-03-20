«Месяц отлежала в психушке, и никто не виноват»: Следователи объяснили, почему закрыли уголовное дело после буллинга семиклассницы в Октябрьском

— У меня просто слов нет от такого решения, мало кто знает, но моей дочери месяц пришлось отлежать в психиатрической больнице, а с ее обидчиц, получается, как с гуся вода, — говорит Венера Михайловна, мама пострадавшей школьницы из поселка Ишимово.
«Комсомольская правда» продолжает следить за резонансной историей в Октябрьском районе, где в результате подросткового буллинга пострадала семиклассница из коррекционной школы.
Напомним, этом шокирующий случай произошел прошлым летом. От нечего делать семеро девочек-подростков от 9 до 14 лет заманили тихую безропотную ровесницу в безлюдное место и подвергли ее жуткими издевательствам: девочке плевали в лицо, бросали в нее землю, снимали с нее одежду и нижнее белье, а все происходящее снимали на видео. Свой криминальный ролик юные блогерши разместили потом в соцсетях.
Пресс-служба регионального СУ СКР на запрос «Комсомольской правды» ответила, что уголовное дело, возбужденное по статье «Побои», закрыто и объяснили, почему:
— Следователями СУ СК России по Пермскому краю приняты меры в отношении лиц, причастных к совершению преступления. В органы полиции направлена информация о необходимости административного реагирования в отношении несовершеннолетних. Также внесено представление в органы профилактики о принятии мер по устранению причин, способствовавших совершению данного преступления. Лица, причастные к совершению преступления в отношении несовершеннолетней, поставлены на профилактический учет. Уголовное дело и уголовное преследование в отношении лиц, причастных к совершению преступления, прекращено в связи с недостижением лицами возраста привлечения к уголовной ответственности.
— Я категорически не согласна с этим решением. Мы с дочкой страдаем, а они продолжают преспокойно жить и учиться. Я буду писать жалобы в прокуратуру, готова идти и до Бастрыкина.
Мама пострадавшей семиклассницы еще не озвучивала в СМИ, но ее дочь, пережившую эти шоковые события, по совету врачей госпитализировали в психиатрическую больницу в Пермь.
— Я отвезла ее в Пермь 3 сентября, а забрала 3 октября, — продолжает Венера Михайловна. — Мы специально ездили на такси, чтобы дочь не испытывала дополнительного стресса. А это 10 тысяч рублей на одну поездку плюс питание. Для деревни — немалые деньги, я сейчас вся в долгах! Потом еще пять раз ездили в Кунгур — на прием к психологу, куда нас отправляли следователи. Тоже по две тысячи туда-обратно, плюс всевозможные антидепрессанты, противотревожные препараты и витамины, которые мы до сих пор продолжаем пить. Это все деньги! И этих трат могло бы не быть, если бы не эти девочки.
По осени самые сознательные из участниц травли пришли в дом семиклассницы и извинились, а также спросили, не помочь ли деньгами?
— Но я была настолько возмущена, что отказалась и сказала, что деньги с них буду взыскивать через суд. Специально собирала и складывала все чеки. А теперь уголовное дело закрыто, и возмещения, получается, нам никакого не будет? Ну и дела.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА.
Адвокат Игорь Саввин:
— Иск в суд о возмещении морального и материального вреда мама пострадавшей девочки может подать в гражданском порядке, причем, не на девочек-обидчиц, а на их родителей. Дело это — выигрышное. Если говорить о суммах, то все зависит от степени тяжести нанесенного вреда. К, примеру, не так давно за сломанный в школе нос мы отсудили 100 тысяч рублей.
В данном случае советую маме девочки нанять грамотного юриста, который составит правильное исковое заявление с указанием моральных и нравственных страданий ребенка. Потом затраты на адвоката можно тоже компенсировать с родителей девочек-обидчиц.