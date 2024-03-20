«Месяц отлежала в психушке, и никто не виноват»: Следователи объяснили, почему закрыли уголовное дело после буллинга семиклассницы в Октябрьском

— Я отвезла ее в Пермь 3 сентября, а забрала 3 октября, — продолжает Венера Михайловна. — Мы специально ездили на такси, чтобы дочь не испытывала дополнительного стресса. А это 10 тысяч рублей на одну поездку плюс питание. Для деревни — немалые деньги, я сейчас вся в долгах! Потом еще пять раз ездили в Кунгур — на прием к психологу, куда нас отправляли следователи. Тоже по две тысячи туда-обратно, плюс всевозможные антидепрессанты, противотревожные препараты и витамины, которые мы до сих пор продолжаем пить. Это все деньги! И этих трат могло бы не быть, если бы не эти девочки.