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За убийство офицера мобилизованному челябинцу вынесли приговор

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта, ФедералПресс. Магнитогорский гарнизонный суд приговорил мобилизованного челябинца к 10 годам за избиение до смерти офицера своего гарнизона в поезде.

«По итогам рассмотрения уголовного дела военнослужащего признали виновным в двух преступлениях: умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и насилии в отношении воинского начальника», — сообщили в пресс-службе суда.

Сержант был пьян. В качестве отягчающего обстоятельства суд признал факт наличия повестки о мобилизации из запаса. Долгое время сержант и офицер проходили подготовку на одном полигоне. Виновный знал, с чем придется столкнуться им на передовой.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что драка произошла 23 декабря 2022 года на станции Мисяш в купе вагона воинского эшелона.