За убийство офицера мобилизованному челябинцу вынесли приговор

«По итогам рассмотрения уголовного дела военнослужащего признали виновным в двух преступлениях: умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и насилии в отношении воинского начальника», — сообщили в пресс-службе суда.
Сержант был пьян. В качестве отягчающего обстоятельства суд признал факт наличия повестки о мобилизации из запаса. Долгое время сержант и офицер проходили подготовку на одном полигоне. Виновный знал, с чем придется столкнуться им на передовой.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что драка произошла 23 декабря 2022 года на станции Мисяш в купе вагона воинского эшелона.