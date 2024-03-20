В минздраве рассказали о состоянии пенсионерки, взорвавшей петарду около УИКа в Перми

«Пациентка продолжает лечение, ее состояние оценивается как стабильное, удовлетворительное», — отметили в ведомстве.
Напомним, инцидент произошел 17 марта около 19:30, в последний день выборов президента РФ, на избирательном участке в ДК имени Солдатова. Пенсионерка попыталась взорвать петарду и в результате воспламенения травмировала руки. Сотрудники избирательной комиссии оказали ей необходимую медпомощь, после чего женщину госпитализировали.
В ДК Солдатова в этот день работали две УИК. Члены комиссий и участок не пострадали, потому что находились вдали от места происшествия. Голосование к этому времени было завершено. На избирательный процесс инцидент никак не повлиял.
После происшествия первый замглавы МВД России Александр Горовой пояснил, что многие из попыток повлиять на ход выборов транслировались в прямом эфире на Украину, и пенсионерка из Перми якобы получила задание привести петарду в действие в туалете рядом с УИК. Но неосторожно использовала ее и покалечила себя.