Бывший краевой депутат Александр Телепнев добился перевода из колонии строгого режима

Бывший депутат Законодательного собрания Александр Телепнев добился изменения вида исправительного учреждения, назначенного ему по приговору.
По сообщению «Комсомолки», в марте 2023 года Ленинский районный суд Перми признал Александра Телепнева виновным в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Суд приговорил экс-депутата к четырем годам колонии строгого режима.
Подсудимый 30 апреля 2022 года в пермском баре «Наташа» стал кидаться мебелью и посудой в персонал, а также посетителей заведения.
Как следует из информации сайта Соликамского городского суда, защита Александра Телепнева 14 февраля 2024 года подала ходатайство по замене вида исправительного учреждения — с колонии строго режима на колонию-поселение. Судья Валентина Морозова 18 марта удовлетворила ходатайство.
Ранее бывший депутат избил в ночном клубе «Дом культуры» известного ди-джея DJ Smash — Андрея Ширман. Решением суда Александра Телепнева в 2018 году отправили отбывать 2 года и 2 месяца в колонии-поселении.