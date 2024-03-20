Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Слуцком районе

Авария произошла утром в среду, 20 марта, на закруглении дороги возле деревни Ячево: 31-летний водитель машины Volkswagen во время обгона выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл. В результате погибли 34-летний байкер и его 37-летняя пассажирка. Автомобилист доставлен в реанимацию.
«Прямо сейчас следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
В комитете уточнили, что, по предварительной информации, водитель легковушки ранее восемь раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. Кроме того, у него отсутствовал техосмотр на машину.
Погибший мотоциклист до трагического случая ПДД не нарушал, а его байк имел допуск к участию в дорожном движении.
Расследованием дела занимается Слуцкий районный отдел Следственного комитета.