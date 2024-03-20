Полиция начала проверку после массовой драки у бара на Советской в Перми

Полиция начала проверку после массовой драки возле бара на улице Советской в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД Прикамья.
Инцидент произошёл ночью 19 марта. Видео с дракой было опубликовано в сообществе «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
На записи видно, как несколько мужчин и женщин дерутся между собой на проезжей части возле бара. В драке также участвует двое в неопознанной форме и шлемах, вооружённые резиновыми дубинками. Автор публикации утверждает, что это были сотрудники ЧОП. По данным сайта perm.aif.ru, на месте работала группа немедленного реагирования и наряд полка ДПС.
Когда дубинка попала в руки оппонентов, мужчина в форме достал пистолет и сделал несколько выстрелов в воздух.
«В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия», — сообщили сайту perm.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД Пермского края.
В подписи к публикации обеспокоенные пермяки отметили, что подобные инциденты им не в новинку.
«Это сегодня ночью на Советской, около Небара. Публика там постоянно такая. Работают они ежедневно и круглосуточно. Драки и крики — постоянная история у гостей этого заведения. Сегодня ещё и ЧОП вызвали — они и стреляли», — отметили в публикации.