Полиция начала проверку после массовой драки у бара на Советской в Перми

На записи видно, как несколько мужчин и женщин дерутся между собой на проезжей части возле бара. В драке также участвует двое в неопознанной форме и шлемах, вооружённые резиновыми дубинками. Автор публикации утверждает, что это были сотрудники ЧОП. По данным сайта perm.aif.ru, на месте работала группа немедленного реагирования и наряд полка ДПС.